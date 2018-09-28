В сети появился компромат на потенциального мэра Ярославля

Ярославль, , 14:09 — REGNUM В интернете распространяется компромат на потенциального мэра Ярославля, в настоящее время и.о. главы городского округа Переславль-Залесский Владимира Волкова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Не исключено, что речь идет о заведомой подделке, хотя уровень ее исполнения довольно высок. В сети распространяется копия письма якобы от управления по экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Московской области в адрес управления региональной безопасности правительства Московской области. Письмо, датированное 2013 годом, полностью посвящено кандидату на пост главы городского поселения Красково Московской области Владимиру Волкову.

Содержание письма ИА REGNUM передать не может в связи с тем, что там содержатся сведения, порочащие деловую репутацию Волкова и ничем другим не подтвержденные. Известно, что это письмо ранее распространялось в Переславле-Залесском. В публичном пространстве нет и каких-либо опровержений содержащихся там сведений.

Между тем факт распространения «документа» сам по себе довольно примечателен. Скорее всего, он говорит об активном неприятии части ярославцев «варяга» на посту градоначальника. Так или иначе, региональной власти придется объяснять и горожанам, и депутатам муниципалитета (которые избирают мэра), что предложенный ими кандидат достоин занимать данный пост. Следовательно придется дать оценку и этому «письму».

ИА REGNUM сделает запрос в ГУ МВД по Московской области о подлинности распространяемого документа.

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