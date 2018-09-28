В Москве суд отклонил иск по отказу выдать Навальному загранпаспорт

Москва, , 14:07 — REGNUM Действия подразделения МВД РФ, отказавшегося в 2015 году выдать загранпаспорт блогеру Алексею Навальному, признаны законными. Об этом сообщили в Люблинском суде Москвы.

Отмечается, что суд отклонил требование признать незаконными действия сотрудников отдела по вопросам миграции ОМВД по району Марьино, отказавших блогеру в выдаче документа.

Напомним, ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконным отказ Федеральной миграционной службы (ФМС) России выдать Навальному загранпаспорт и оштрафовал российское государство в связи с этим на €2 тыс.

Следует также отметить, что блогер-оппозиционер все же получил документ, дающий право на выезд за рубеж, — в мае 2017 года, после того как был атакован неизвестным, который облил Навального зеленкой.

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