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В Москве суд отклонил иск по отказу выдать Навальному загранпаспорт

Политика

Ранее ЕСПЧ признал незаконным отказ выдать блогеру документ, дающий право на выезд за рубеж

В Москве суд отклонил иск по отказу выдать Навальному загранпаспорт
Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР
Отказ

Москва, 28 сентября 2018, 14:07 — REGNUM  Действия подразделения МВД РФ, отказавшегося в 2015 году выдать загранпаспорт блогеру Алексею Навальному, признаны законными. Об этом сообщили в Люблинском суде Москвы.

Отмечается, что суд отклонил требование признать незаконными действия сотрудников отдела по вопросам миграции ОМВД по району Марьино, отказавших блогеру в выдаче документа.

Напомним, ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконным отказ Федеральной миграционной службы (ФМС) России выдать Навальному загранпаспорт и оштрафовал российское государство в связи с этим на €2 тыс.

Следует также отметить, что блогер-оппозиционер все же получил документ, дающий право на выезд за рубеж, — в мае 2017 года, после того как был атакован неизвестным, который облил Навального зеленкой.

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Дела Алексея Навального
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