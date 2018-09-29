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От нового президента Киргизии требуется внятный образ будущего страны

Политика

Сложная ситуация в экономике и нерешенные вопросы с крупнейшим золотым рудником страны могут стать предметом критики в адрес Сооронбая Жээнбекова

От нового президента Киргизии требуется внятный образ будущего страны
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сооронбай Жээнбеков

Бишкек, 29 сентября 2018, 15:34 — REGNUM  Избранному в октябре 2017 года президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову предстоит справиться с серьезными вызовами для страны, доставшимися ему в наследство от предшественников. В чем состоят проблемы Киргизии, и где выход из «тупикового хозяйствования», не дающего стране развиваться, рассказывает редактор ИА REGNUM Григорий Михайлов.

Экономику Киргизии нельзя назвать находящейся в кризисе, но отсутствие роста ВВП и спад промышленного производства очевидно показывают неэффективность работы правительства. За последний год открылась информация о десятках массовых хищений средств или нерациональном их использовании.

Сконцентрировавшему в своих руках рычаги управления страной Жээнбекову и его команде только предстоит сформулировать внятный образ будущего — в каком направлении должна двигаться киргизская политика и экономика, чтобы преодолеть застой. А ведь и оппозиция не дремлет, и скоро на президента Киргизии и его команду могут посыпаться обвинения, особенно если не будет продемонстрирована решительная готовность взяться за наведение порядка. Яркий пример в этом смысле дает проблема золотого рудника Кумтор, ставшего «токсичным активом» для имиджа Киргизии.

Читайте подробности: Президенту Киргизии достанется за грехи его предшественников

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regnum author Григорий Михайлов
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