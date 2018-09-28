Киргизии угрожает наплыв дешевых наркотиков из Афганистана

Бишкек, , 13:59 — REGNUM В 2017 году в Афганистане выращен рекордный урожай опийного мака. Киргизии, расположенной в непосредственной близости с ним, угрожает опасность наплыва дешевого героина. Об этом заявил вице-премьер-министр Жениш Разаков, выступая на заседании комитета по контролю наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Также чиновник обратил внимание на проблему новых психоактивных веществ, которые формально не считаются наркотическими веществами. При этом он подчеркнул, что необходимо не только включать их в список запрещенных препаратов, но разработать более эффективные методы по борьбе с их распространением.

Помимо этого Жениш Разаков отметил , что новая альтернативная автотрасса между севером и югом Киргизии, будет проходить и по территориям с низкой плотностью населения и минимальной правоохранительной инфраструктурой.

Этим, по его словам, могут воспользоваться преступные элементы для организации нового ответвления от «Северного маршрута» транзита наркотиков из Афганистана.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Киргизии изъяла свыше 14 тонн наркотических веществ, в том числе 74 килограмма героина и 200 килограммов гашиша. В 2016 году в республике конфисковано более 18 тонн наркотиков, из них героина — 186 килограммов.

Отметим, что по данным Управления по наркотикам и преступности ООН, Киргизия является вторым по величине каналом по транзиту афганских наркотиков на основе опиатов. В целом же через территорию стран Туркестанского региона и Центральной Азии контрабандой провозится до 25% наркотиков из Афганистана. Порой в перевозках участвуют сотрудники правоохранительных органов.