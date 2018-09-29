Уже не только торговля. Вашингтон пытается запугать Пекин

Вашингтон, , 14:01 — REGNUM Начавшись как торговая война, китайско-американское противостояние готово выйти на новый уровень. О чем говорят просочившиеся в СМИ слухи о подготовке «фронтальной атаки» на Пекин, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Интересно, что Вашингтон подготовил против Китая практически тот же пакет обвинений, что и против России. Собираются использовать все навязшие в зубах обвинения, включая «вмешательство в выборы». При этом будет применена тактика «злого и доброго полицейских», когда Дональд Трамп будет нахваливать Си Цзиньпина, а параллельно с этим советник президента по торговой и экономической политике Питер Наварро будет наращивать давление на Китай.

Дальний расчет делается на то, что, чередуя удары по Москве и Пекину, Штатам удастся вбить клин между этими двумя странами и организовать между ними «соревнование» за место подручного США в уничтожении своего евразийского соседа. Вместе с тем, победа проамериканских сил на данный момент выглядит маловероятной.

Читайте подробности: На что рассчитывают в Вашингтоне, угрожая Пекину?

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