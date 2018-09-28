«Мисс Казахстан-1999» стала заместителем министра общественного развития

Астана, , 14:03 — REGNUM Зампредседателя алма-атинского филиала правящей партии «Нур Отан» Жулдыз Омарбекова назначена заместителем министра общественного развития Казахстана, сообщили 28 сентября в пресс-службе правительства республики.

Замминистра родилась в 1983 году в Алма-Ате. Омарбекова является учредителем премии «Алтын Журек». Она также работала ведущим редактором на одном из телеканалов. Является победителем конкурса «Мисс Казахстан — 1999».

Жулдыз Омарбекова работала преподавателем социологии, также занимала различные должности в благотворительном фонде «Бауыржан». Стала первым заместителем председателя городского филиала партии «Нур Отан» в мае 2016 года.

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