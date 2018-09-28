Президент Литвы в ООН назвала международные институты «парализованными»

Вильнюс, , 13:47 — REGNUM

Президент Литвы Даля Грибаускайте, выступая с ежегодной речью на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, обратила внимание на проблемы ООН и других объединяющих международное сообщество институтов при выполнении возложенных на них задач, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 28 сентября.

По словам Грибаускайте, «сегодня кризис переживает не только ООН, но и ВТО», поэтому глава Литвы призвала международное сообщество и государства-члены «вернуть к жизни парализованные институты». Их, подчеркнула она, необходимо адаптировать к новым реалиям и вызовам современности. Тезисы выступления Грибаускайте приводит её пресс-служба.

Грибаускайте также предупредила о возможных последствиях кризиса многосторонней дипломатии.

По её утверждению, «сегодня всем хотелось бы думать, что многосторонние институты, включая Организацию Объединенных Наций, достаточно сильны, чтобы противостоять агрессии и пренебрежению международными нормами, но ситуация оказывается иной».

«Мы видим, насколько разобщен мир и видим неспособность институтов защитить нас от неправомерного применения силы и экономических бурь», — сказала она, подчёркивая, что ООН не смог сыграть «значимую роль» в «кризисах от Сирии до Украины».

«Организации, созданные для ликвидации оружия массового уничтожения, бессильны перед диктаторами, которые разрабатывают ядерное оружие и используют химическое оружие против гражданского населения в своих городах. Паралич деятельности Всемирной торговой организации, растущая напряженность в мировой торговле могут перечеркнуть все наши достижения в области устойчивого развития и сокращения масштабов нищеты», — сказала Грибаускайте.