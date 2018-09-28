Грибаускайте назвала потери мировой экономики из-за дискриминации женщин

Вильнюс, , 13:45 — REGNUM Президент Литвы Даля Грибаускайте возглавила в ООН дискуссию о роли женщин в развитии мировой экономики, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 28 сентября. Как отмечает пресс-служба канцелярии Грибаускайте, президент Литвы обратила внимание, что разрыв между заработной платой мужчин и женщин в Литве составляет 14,4% и это ниже, чем средний показатель по ЕС, однако, в мировом масштабе женщины получают на 23% меньше, чем мужчины, за труд равной ценности и в два раза чаще выполняют неоплачиваемую работу.

По её словам, подобная ситуация не только нарушает права женщин, но и приносит огромные потери мировой экономике. «По разным подсчетам, искоренение гендерной дискриминации в ближайшие семь лет может принести мировой экономике 28 триллионов долларов. Однако при нынешних темпах потребуется еще 200 лет для достижения экономического гендерного равенства в мире», — отмечает пресс-служба Грибаускайте.

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, президенты Хорватии Колинда Грабар-Китарович, Эстонии Керсти Кальюлайд, Мальты Мари-Луиз Колейро Прека, премьер-министры Норвегии и Бангладеш, глава Всемирного банка Джим Ён Ким, Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.