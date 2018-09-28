У Порошенко признали, что «мир и Европа немного утомились от Украины»

Киев, , 13:43 — REGNUM Депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Геннадий Ткачук считает, что Европа и мир устали от Украины. Об этом Ткачук заявил 28 сентября в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя итоги участия президента Порошенко в73-ей Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

«Мир и Европа немного утомились от Украины, не понимая, что именно Украина защищает свободу, демократию и выбор европейцев», — сказал депутат.

Он считает, что Киеву важно было убедить Евросоюз усилить экономические санкции в отношении России.

«Минские соглашения не действуют в полном объеме, но других нет. Минские соглашения стали основанием для того, чтобы говорить о том, что Россия их вообще не выполняет. На основании этого Евросоюз вводил санкции в отношении России. Мы должны и дальше убеждать наших европейских партнеров усиливать санкции против России, чтобы она не восстановила экономическую мощь», — добавил Ткачук.

По его словам, для решения вопроса безопасности в Азовском море нужно задействовать все ветви власти.

«Этот вопрос (вопрос безопасности в Азовском море) нужно решать в комплексе ‑ и на уровне президента, и на уровне правительства, Верховной Рады. Должны привлекаться все органы власти… Будапештский меморандум не действует, Украину оставили в дураках, когда даром забрали у нее ядерное оружие. И сегодня никто из подписантов не действует. Более того, один из подписантов — Россия аннексировала наш Крым и делает все возможное для поддержания сепаратистских настроений на Донбассе», — считает Ткачук.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нью-Йорке прошла 73-я сессия Генассамблеи ООН. В США украинская делегация во главе президентом Петром Порошенко провела 25 встреч с главами иностранных делегаций. Среди них Румыния, Словакия, Великобритания, Турция, Нидерланды, Польша, США, Финляндия, Бельгия, Хорватия, Словения, Сербия, Болгария, Йемен, Черногория, Албания, Эквадор, Республика Корея, Дания, Португалия. А также Генеральные секретари ООН и НАТО и председатель Совета Европейского Союза.

Напомним, 27 сентября в США президент Порошенко принял участие в торжественной церемонии передачи ВМС Украины двух патрульных катеров береговой охраны класса «Island». Церемония состоялась на территории базы Береговой охраны США «Балтимор».