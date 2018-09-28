От визита Порошенко в США практического результата нет — эксперты

Киев, , 13:39 — REGNUM Политические эксперты отмечают отсутствие практического результата от участия украинской делегации в 73-й Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

В частности, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев напомнил, что украинской делегации не удалось решить вопрос ввода на Донбасс миротворческой миссии ООН.

«Визит на Генассамблею ООН и выступления были вполне результативными. Что касается реальных вещей, например, миротворческой миссии, тут результата нет, и пока не будет до тех пор, пока не будет какого-то решения со стороны Российской Федерации», — сказал Карасев 28 сентября в эфире телеканала «112 Украина».

Политолог считает, что Россия блокирует ввод полноценной миротворческой миссии ООН и установление мира на Донбассе.

«Мы можем обойти Совет Безопасности ООН. Можем на Генассамблее добиться решения о вводе миротворцев, если Россия согласится на такой вариант — на резолюцию, которую внесут Германия, Франция, США и Украина. Только тогда можно ожидать какого-то реального сдвига», — добавил Карасев.

В свою очередь политический эксперт Андрей Павловский также считает, что украинской делегации не удалось достичь практических результатов от участия в ГА ООН.

«Что касается практических последствий относительно тех же миротворцев — это большой вопрос, что они в ближайшее время будут введены на условиях Украины, а не Путина. К сожалению, этот вопрос подвисает и конфликт становится более замороженным, то чего мы не хотим», — сказал Павловский.

Он также согласился с утверждение президента Порошенко о том, что в вопросе миротворцев Кремль занимается «очковтирательством».

"Мы должны договариваться, но не условиях Путина. Россия хочет, чтобы миротворцы были такой себе вооруженной охраной миссии ОБСЕ. При этом ОБСЕ там не на всей территории, а в основном на линии столкновения. Украина заинтересована, чтобы миротворцы стояли на границе с Россией и контролировали то, что идет из РФ», — добавил Павловский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вступая на 73-й Генассамблее ООН, президент Порошенко призвал ООН ввести миротворческую миссию в Донбасс.

Напомним, в феврале 2018 года на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен представил отчет по вводу миротворцев на Донбасс. Согласно документу, предлагается ввести 4 тыс полицейских и миротворческий контингент в 20 тыс солдат из стран, которые не являются членами НАТО. Предполагается, что миротворческую миссию возглавит Швеция.

В свою очередь Кремль выступает, чтобы полномочия миротворцев сводились только к охране наблюдателей ОБСЕ и размещению на линии столкновения сторон. В то же время Украина, США, Германия и Франция хотят, чтобы миротворцы были наделены полноценным миротворческим мандатом, с правом разоружать войска ДНР и ЛНР и размещаться на границе.