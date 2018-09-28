Клинцевич назвал виновников «фекальной агрессии» в Киеве

Москва, , 13:44 — REGNUM Украинские и международные СМИ подталкивают жителей Украины к агрессивным действиям, считает член Совета Федерации Франц Клинцевич. Он выступил 28 сентября в программе «60 минут» на телеканале Россия 1.

Клинцевич комментировал выходку неизвестных активистов в Киеве, измазавших фекалиями автомобили российских дипломатов.

«Тотальное манипулирование сознанием украинскими и международными масс-медиа привели к искажению и изменению сознания украинцев и ввергли их в агрессивно-депрессионное состояние», — заявил он.

Клинцевич обратил внимание на отсутствие реакции представителей правоохранительной системы Украины на беспорядки. По его мнению, их бездействие нельзя оправдывать политическими взглядами или личными причинами, поскольку в посольстве, у которого стояли машины, были «люди, наделенные дипломатическим статусом, которые работают в цивилизованной европейской стране».

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестные лица облили фекалиями, прокололи шины и сбили номерные знаки с автомобилей, принадлежащих представителям российского посольства на Украине. Как комментировали в соцсетях украинские «активисты», таким образом проводили бывшего главу «Россотрудничества» Константина Воробьева, по поводу отъезда которого проходил прием.

Воробьев ранее сам подвергся нападению агрессивных националистов. Когда 9 мая он направлялся к Вечному огню, радикалы из организации С14 облили его зеленкой и помоями.