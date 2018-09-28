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Беглый банкир Алякин может быть выдан России

Политика

Сторона защиты требовала применить к задержанному домашний арест, ссылаясь на его участие в боевых действиях в Донбассе в составе карательных батальонов «Арата» и «Айдар»

Киев, 28 сентября 2018, 13:39 — REGNUM  Арестованный на Украине экс-владелец российского банка «Пушкино» Алексей Алякин будет ждать принятия решения об экстрадиции в РФ. Об этом пишут «Украинские новости».

По сведениям издания, в отношении Алякина, которого в РФ объявили в розыск по подозрению в мошенничестве, суд принял решение оставить его под стражей. Отмечается, что арест продлится «до вынесения решения Генеральной прокуратурой Украины о его выдаче и фактической передаче России».

Также сообщается, что сторона защиты требовала применить к задержанному домашний арест, ссылаясь на «заслуги» Алякина, в частности, на его участие в боевых действиях в Донбассе в составе карательных батальонов «Арата» и «Айдар».

Напомним, бизнесмен Алексей Алякин и его партнеры были владельцами банка «Пушкино» до 2013 года, впоследствии банкир продал свою долю в кредитной организации и уехал на Украину. Постановлением Тверского суда Москвы Алякин был заочно арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

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