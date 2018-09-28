Казахстан и Армения договорились совместно изучать древние рукописи

Ереван, , 13:44 — REGNUM Национальный центр рукописей и редких книг министерства культуры Казахстана и армянский институт древних рукописей Матенадаран подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает 28 сентября агентство «Казинформ».

В рамках меморандума стороны планируют совместно изучать памятники письменности, обмениваться опытом, а также наладить сотрудничество экспертов по широкому кругу вопросов.

В рамках встречи состоялась конференция «Работы казахских и армянских ученых в исследовании армяно-кыпчакских памятников письменности».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году посол Казахстана в Армении Айымдос Бозжигитов сказал, что в ереванском институте древних рукописей Матенадаран находятся тексты, хранящие информацию об истории казахского народа.

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