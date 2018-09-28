ДНР: СБУ планирует теракты на химических предприятиях Украины

Донецк, , 13:37 — REGNUM В Донбассе служба безопасности Украины (СБУ) запланировала ряд терактов на химпредприятиях для провокации, заявил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин, сообщает 28 сентября «Донецкое агентство новостей».

По его словам, украинские спецслужбы могут устроить взрывы на химических и военных предприятиях, расположенных на оккупированной Украиной территории ДНР. После совершения терактов ответственность за них Киев возложит на спецслужбы Донецка.

Басурин подчеркнул, что такой план был составлен Украиной вместе с западными кураторами.

Напомним, ранее МГБ ДНР заявило, что после убийства главы республики Александра Захарченко украинские спецслужбы начали спецоперацию по дестабилизации общественно-политической обстановки в республике.