Воронеж: КПРФ бьется в судах за право на пенсионный референдум

Воронеж, , 13:36 — REGNUM Воронежский областной суд отказал в удовлетворении иска, поданного региональным отделением КПРФ, о признании незаконными решений областной избирательной комиссии в связи с регистрацией инициативных групп по проведению референдума о пенсионной реформе.

Речь идет о двух решениях избиркома — о регистрации инициативной группы активиста Константина Квасова и об отказе в регистрации соответствующей группы КПРФ.

Суть иска в том, что, по мнению представителей КПРФ, инициативная группа Константина Квасова провела собрание на три часа раньше заявленного времени, допустила ошибки при подготовке документов для регистрации и не уведомили представителя КПРФ о переносе времени собрания, сообщает «Время Воронежа» со ссылкой на представителей истцов. Однако Воронежский облсуд отказал истцам в удовлетворении иска.

В КПРФ уже заявили о намерении обжаловать это решение в течение установленного законом срока. А тем временем инициативная группа Квасова планирует принять участие в собрании федеральной группы по проведению пенсионного референдума.

Как сообщало ИА REGNUM, весной этого года стало известно об инициативе правительства РФ по проведению пенсионной реформы, которая, в частности, в первоначальном варианте, предусматривала увеличение возраста выхода на пенсию для женщин на восемь лет (с 55 до 63), для мужчин — на пять лет (с 60 до 65). В конце августа с обращением к гражданам РФ выступил Владимир Путин, который предложил сократить срок увеличения выхода на пенсию для женщин до 60 лет, сохранить более ранние сроки выхода на пенсию для ряда категорий граждан, а также распространить пенсионные льготы для граждан предпенсионного возраста — для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. 25 сентября активисты движения «Суть времени» представили в администрацию президента миллион подписей граждан РФ против проведения пенсионной реформы. 27 сентября Государственная дума РФ приняла законопроект в окончательном, третьем чтении.