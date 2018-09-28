Пятница, 28 Сентября 2018 года
13:57:35 МСК

Правительство Грузии знает, как упрочить отношения с США

Политика

Премьер-министр Грузии назвал два главных «измерения» развития грузино-американских отношений

Тбилиси, 28 сентября 2018, 13:27 — REGNUM  Правительство Грузии имеет конкретный план, осуществление которого позволит сделать отношения с США еще более прочными и стойкими, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе журналистам грузинских телекомпаний после выступления на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии.

Премьер назвал два основных измерения, в которых развиваются и будут развиваться грузино-американские отношения.

«У нас есть конкретный план, как сделать наши двусторонние отношения более прочными и более стойкими. Это касается в основном двух направлений — сотрудничества в сфере безопасности и экономического сотрудничества. Мы уже начали диалог о свободной торговле между США и Грузией и услышали очень серьезные слова поддержки в адрес этой идеи», — заявил Бахтадзе.

Свой визит в США, который начался 16 сентября, он назвал очень успешным и отметил, что Грузии была выражена серьезная поддержка в проведении реформ и интеграции с ЕС и НАТО.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Грузии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить