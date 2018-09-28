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Россия продолжит укреплять вооруженные силы Ирака — МИД РФ

Политика

Дипломат подчеркнул, что между Москвой и Багдадом достигло высокого уровня сотрудничество в энергетической и военной сфере, а также партнерство в сфере борьбы с международным терроризмом

Москва, 28 сентября 2018, 13:23 — REGNUM  Российское государство продолжит помогать Ираку укреплять его военный потенциал. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в ходе церемонии вручения дипломату премии за укрепление российско-иракского диалога.

По словам замглавы МИД РФ, Россия неизменно выступала в поддержку суверенитета иракского государства, и продолжит в будущем «вносить должный вклад в укрепление обороноспособности вооруженных сил» Ирака.

Также Богданов подчеркнул, что между Москвой и Багдадом достигло высокого уровня сотрудничество в энергетической и военной сфере, а также партнерство в сфере борьбы с международным терроризмом.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября председатель высшего законодательного органа Ирака Мухаммед аль-Халбуси заявил, что имя президента страны станет известно уже на следующей неделе.

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МИД России
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