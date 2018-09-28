Пятница, 28 Сентября 2018 года
13:58:15 МСК

Владимирскую администрацию покинул первый член команды Орловой

Политика

Из администрации уволился пресс-секретарь губернатора Иван Чердаклиев

Владимир, 28 сентября 2018, 13:22 — REGNUM  Глава комитета общественных связей и СМИ Владимирской области Иван Чердаклиев покинул пост. Эту информацию 28 сентября корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе администрации области.

«Иван Александрович написал заявление по собственному желанию. В связи с чем, там не обозначено», — сообщила руководитель пресс-службы Елена Стаханова.

ИА REGNUM напоминает, что Иван Чердаклиев был назначен на должность в апреле 2018 года. Он сменил на посту пресс-секретаря Риту Шляхову, которая уволилась по собственному желанию.

Читайте также: Губернатора сняли, дальше — будет видно: владимирцы приняли решение

Отметим, что Владимир Сипягин, победивший на выборах бывшую главу области Светлану Орлову, ранее заявлял, что пресс-служба — одно из самых слабых мест администрации. Кроме того, Владимир Сипягин на пресс-конференции 24 сентября анонсировал реформу администрации. Конкретных фамилий сотрудников, которые покинут посты, глава области не назвал, отметив лишь, что кадровые решения будут приняты в сфере здравоохранения. Также Владимир Сипягин заявил, что штат заместителей губернатора сильно раздут.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимир Сипягин планирует сократить число заместителей губернатора

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить