Владимирскую администрацию покинул первый член команды Орловой

Владимир, , 13:22 — REGNUM Глава комитета общественных связей и СМИ Владимирской области Иван Чердаклиев покинул пост. Эту информацию 28 сентября корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе администрации области.

«Иван Александрович написал заявление по собственному желанию. В связи с чем, там не обозначено», — сообщила руководитель пресс-службы Елена Стаханова.

ИА REGNUM напоминает, что Иван Чердаклиев был назначен на должность в апреле 2018 года. Он сменил на посту пресс-секретаря Риту Шляхову, которая уволилась по собственному желанию.

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Отметим, что Владимир Сипягин, победивший на выборах бывшую главу области Светлану Орлову, ранее заявлял, что пресс-служба — одно из самых слабых мест администрации. Кроме того, Владимир Сипягин на пресс-конференции 24 сентября анонсировал реформу администрации. Конкретных фамилий сотрудников, которые покинут посты, глава области не назвал, отметив лишь, что кадровые решения будут приняты в сфере здравоохранения. Также Владимир Сипягин заявил, что штат заместителей губернатора сильно раздут.

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