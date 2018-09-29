В Польше напомнили о невозможности участия духовенства в выборных кампаниях

Варшава, , 17:04 — REGNUM В преддверии польских выборов в органы местного самоуправления пресс-секретарь епархии Свидницы священник Даниэль Марцинкевич говорит о невозможности для священнослужителей принимать участие в предвыборной кампании. Как обсуждает эту и другие новости региональная польская пресса, рассказывает в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Среди множества католиков бытует мнение, что Церковь поддерживает партию «Право и Справедливость». Марцинкевич в заявлении, сделанном от имени епархии, подчеркивает, что согласно Кодексу канонического права и постановлениям Второго Ватиканского собора, священникам запрещено участвовать в предвыборной кампании, поддерживая этим действием какие-либо определенные группы. Собор отдельно указывает на то, что будучи религиозной общностью, Церковь никак «не отождествляет себя с политическим сообществом» и «не связана с какой-либо политической системой».

Напротив, Церковь и государство независимы друг от друга и существуют в автономных областях. В случае, если в ходе предвыборной кампании участвует духовенство, это может негативно сказаться на доверии верующих к священникам и вызвать у них ненужные переживания и подозрения.

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