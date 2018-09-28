Грибаускайте в ООН рассказала Помпео «о шантаже России»

Вильнюс, , 13:20 — REGNUM Президент Литвы Даля Грибаускайте, принимающая участие в работе 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, встретилась с государственным секретарем США Майклом Помпео и премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 28 сентября.

Как отмечает пресс-служба главы Литвы, в ходе трехсторонней встречи обсуждалось «оборонное сотрудничество с США и Норвегией, исходящие с Востока угрозы и вопросы трансатлантической безопасности». Грибаускайте вновь подняла вопрос развёртывания систем ПРО в Прибалтике. У Норвегии Литва уже покупает передвижные зенитные ракетные комплексы средней дальности NASAMS.

Глава страны подчеркнула, что и в формате НАТО необходимо иметь четко определенную политику в области энергетической безопасности. «Это особенно актуально сейчас, когда на смену конвенциональным угрозам приходит гибридная война, а зависимость от единственного источника энергоносителей превращается в инструмент политических манипуляций и шантажа», — подчёркивается в сообщении пресс-службы президента Литвы.

По словам Грибаускайте, необходимо не только диверсифицировать источники поставок энергоносителей, но и обеспечить физическую защиту энергетических сетей от возможных диверсий или терактов, а также «отражать участившиеся кибернетические атаки, попытки нарушить критическую энергетическую инфраструктуру, предотвращать развитие сценариев гибридного характера».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, энергетической угрозой в Литве называют как строительство в Белоруссии АЭС, так и нахождение с Россией в единой постосоветской электроэнергетической системе БРЭЛЛ. Каждое нарушение IT-инфраструктуры в Литве называют «атакой российских хакеров».