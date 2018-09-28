«Основной вопрос – санкции» – политолог о встрече Лаврова и Киссинджера

Москва, , 13:45 — REGNUM В рамках встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера главными темами их разговора могли быть — Украина, Юго-Восточная Азия и санкции. Об этом 28 сентября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил политолог Дмитрий Абзалов.

«Киссинджер постоянно летал к нам во время усложнения отношений РФ и с республиканской администрацией и с демократической, — сказал Абзалов. — Даже при [бывшем президенте США Бараке] Обаме. Его влияние на Конгресс очень велико. Он один из апологетов челночной дипломатии. Сам ее реализует. Очень много игроков (на внутриполитической арене США — прим. ИА REGNUM ) не понимают рисков, которые есть на внешнем направлении. Киссинджер здесь — это голос разума».

Что касается основного вопроса, который могли обсудить Киссинджер и Лавров, то по мнению Абзалова, им был вопрос о перспективах санкций. Кроме того, политолог предположил, что дипломаты обсуждали Юго-Восточную Азию и вопрос, связанный с Украиной.

Напомним, как стало известно 28 сентября, министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером в Нью-Йорке.

Разговор прошел без присутствия прессы, а темы, которые обсудили Лавров и Киссинджер, пока не разглашаются.