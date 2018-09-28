Правительство Италии нашло еще 27 млрд евро на выполнение обещаний

Рим, , 13:19 — REGNUM Повышение запланированного уровня дефицита бюджета до 2,4% ВВП дополнительно принесло правительству Италии около 27 млрд евро на выполнение своих предвыборных обещаний, сообщает информагентство Ansa в пятницу, 28 сентября.

Правительство намерено ввести так называемый «доход от гражданства» и «пенсию гражданина» — минимальный доход любого гражданина Италии будет составлять не менее 780 евро. Затраты оцениваются в 10 млрд евро.

Также запланировано частичное снижение пенсионного возраста в соответствие с правилом «квоты 100»: выйти на пенсию сможет гражданин, у которого сумма прожитых лет и трудового стажа составляет не менее 100. Затраты запланированы на уровне 8 млрд евро.

Кроме того, отменено ранее планировавшееся на 2019 год повышение НДС. Эта мера обойдется правительству в 12,5 млрд евро.

Также запланировано снижение налоговых ставок для предприятий, которые рефинансируют прибыль и нанимают дополнительных сотрудников, и повышение минимального порога прибыли для малых предприятий для уплаты налогов по упрощенной схеме.

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