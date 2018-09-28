Спикером Владимирского заксобрания избран Владимир Киселев

Владимир, , 13:13 — REGNUM Депутаты законодательного собрания Владимирской области на первом заседании 28 сентября избрали председателя регионального парламента. Как передает корреспондент ИА REGNUM, им стал представитель «Единой России» Владимир Киселев, который занимал этот пост с 2009 года. Вторым кандидатом на пост был депутат Сергей Казаков, предложенный КПРФ.

Перед голосованием депутатов кандидаты выступили с предложениями по работе нового созыва. Так, Владимир Киселев, выступая перед депутатами, заявил, что заксобрание должно жестко контролировать работу исполнительной власти. При этом депутат высказал мнение, что совместно с избранным губернатором Владимиром Сипягиным депутаты должны в приоритетном порядке решать проблемы обманутых дольщиков и «мусорные» вопросы. Кандидат Сергей Казаков сделал упор на открытости заксобрания. В частности, он заявил, что председатель заксобрания должен каждый квартал проводить пресс-конференции. Кроме того, он заявил, что заксобрание должно настаивать на смене председателя региональной Контрольно-счетной палаты. Также Сергей Казаков поблагодарил правоохранительные органы за борьбу с коррупцией, но отметил, что депутаты никаким образом не давали оценку проявлениям коррупции в исполнительной власти региона.

В заседании заксобрания также принимает участие избранный губернатор Владимир Сипягин, который представлял на выборах ЛДПР. Он поддержал кандидатуру Владимира Киселева, но уточнил, что все предложения Сергея Казакова должны быть изученными.

ИА REGNUM напоминает, что Владимир Киселев в 2005 году был избран первым заместителем председателя заксобрания. В 2009 и в 2013 годах он избирался председателем регионального парламента. Отметим, что выборы депутатов заксобрания состоялись 9 сентября. В результате голосования в облдуму прошли пять партий: 23 места досталось «Единой России», семь мандатов — КПРФ, четыре — ЛДПР. «Справедливая Россия» представлена тремя депутатами, а Коммунистическая партия социальной справедливости — одним.

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