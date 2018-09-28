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Эрдоган и Меркель поспорили с Трампом из-за российского газа

Политика

Глава Турции подчеркнул, что не может допустить, чтобы народ его страны мерз в зимнее время

Анкара, 28 сентября 2018, 13:10 — REGNUM  На полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель отстаивал право покупать у России природный газ. Слова турецкого лидера цитирует телеканал A Haber.

По словам турецкого президента, в ответ на упреки президента США Дональда Трампа в адрес Германии о том, что ФРГ «дает России много денег», и сам Эрдоган, и Меркель ответили, что благополучие граждан их государств зависит от того, получат они российский газ зимой, или нет. Также глава Турции подчеркнул, что не может допустить, чтобы народ его страны мерз в зимнее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Реджеп Тайип Эрдоган в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Турция не перестанет импортировать газ из Ирана.

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Газодобыча и транспортировка газа
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