Вице-премьер Испании предлагает ограничить свободу слова во имя демократии

Мадрид, , 13:11 — REGNUM Вице-президент Испании Кармен Кальво выступила за ограничение свободы слова в средствах массовой информации, пишет газета ABC.

27 сентября Кармен Кальво приняла участие в открытии 16-го дня журналистики Ассоциации журналистов Европы, проходящего под девизом «Кто оплачивает ложь?». Она заявила об ущербе, который наносит «высшим благам» и самой демократии практика фейковых новостей и призвала урегулировать сферу свободы выражения мнений и права на информацию.

«Ситуация настолько тревожная, и риск уже настолько велик, что нам нужно начинать принимать решения, которые нас защитят», — сказала Кальво. — (…) Мы нуждаемся в информации, но только в правдивой. Если она не такова, она не должна существовать».

Как сообщало ИА REGNUM, европейский комиссар по вопросам юстиции Вера Юрова призвала граждан Европейского союза быть максимально бдительными перед европейскими выборами, которые пройдут в мае 2019 года: ожидается большое число фейковых новостей и кибератак со стороны России, Китая и Ирана.

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