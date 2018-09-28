Власти Петербурга пока не понимают причину рокового прорыва трубы

Санкт-Петербург, , 13:11 — REGNUM Инженерные сети Петербурга, на которых уже провели регламентные работы в ходе подготовки к отопительному сезону, могут перепроверить вновь. Такую вероятность не исключили в комитете по энергетике Смольного, передает 28 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в ночь на 28 сентября двое петербуржцев заживо сварились в кипятке, залившем кафе на Измайловском проспекте, в результате прорыва трубы диаметром 300 мм компании «Теплосеть Санкт-Петербурга». Причем эта трасса ранее уже прошла необходимые регламентные работы.

«Не касаясь данного случая, в городе в соответствии с правилами подготовки к отопительному сезону проходят комиссионные проверки всех теплоснабжающих организаций совместно с Ростехнадзором для получения паспортов готовности», — сообщили в Смольном.

В комитете по энергетике напомнили, что срок окончания проверок назначен на 1 ноября в соответствии с федеральным законом.

«Мы понимаем, что работа пока не завершена и пока еще и не должна быть завершена. Может быть, и надо будет перепроверять уже проверенные трубы. По данному конкретному случаю работает комиссия — совместно с жилищниками, МЧС, Ростехнадзором. Мы пока не понимаем причину этого инцидента. Комиссия будет работать до выяснения всех обстоятельств дела», — добавили в ведомстве.

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Как сообщалось, по факту гибели двоих молодых людей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц)». Свою проверку ведет также прокуратура Петербурга.

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