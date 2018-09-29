Санкции против российского оружия: не наступят ли США на свои грабли?

Москва, , 00:16 — REGNUM Опасен ли новый закон о санкциях, принятый в США для давления на экспорт российского вооружения, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Закон «О противодействии противникам Америки через санкции» предполагает наказание для тех стран, которые осмелятся покупать российское вооружение. Первой жертвой этого закона стал департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая. Как сам совет, так и его руководитель Ли Шанфу оказались в санкционном списке по причине приобретения у России ЗРК С-400 и многоцелевых истребителей Су-35.

С одной стороны, эта новость показывает, что Китай свой выбор сделал — на фоне разворачивающихся торговых войн с США еще одна санкция серьезно ситуацию не ухудшит — вероятно, так рассудили в Пекине. А вот российско-индийские проекты вполне могут приторможены американскими угрозами, но вряд ли дело дойдет до отмены контрактов. Ведь взаимодействие между Россией и Индией в оборонной сфере весьма значительно. Существует также ряд стран, в которых попытка ввести санкции только навредит самому Вашингтону, так как многолетнее взаимодействие с российскими оружейниками не может быть прекращено ни во Вьетнаме, например, ни в Алжире. Более серьезную угрозу, как ни странно, американские санкции могут нести не военной, а гражданской индустрии РФ.

Читайте подробности в статье Леонида Нерсисяна: Что изменят санкции США против покупателей российского оружия?