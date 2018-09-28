Муниципалитетам Калининградской области помогли закрыть долги

Калининград, , 12:54 — REGNUM

Муниципалитетам Калининградской области выделено дополнительные 250 млн евро на погашение задолженностей за поставленные ресурсы. Об этом сегодня, 28 сентября, на оперативном совещании областного правительства заявил глава региона Антон Алиханов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В целом помощь бюджета региона муниципальным образованиям на эти нужды составляет уже 500 млн рублей.

«Это беспрецедентная сумма», — сказал Антон Алиханов.

В целом, обсуждая подготовку ЖКХ региона к осенне-зимнему периоду, отмечено, что на сегодняшний день готово 99,9% всего жилищного фонда, 99,9% системы водопроводов, на 98,9% готовы котельные региона. Хозяйства некоторых районов готово на 100%.

Уже началось протапливание муниципальных образований. Все конкурсные процедуры будут завершены до 5 октября.

С 1 октября стартует второй этап проверок Ростехнадзора по готовности районов для итоговой выдачи паспортов готовности. После первого этапа был ряд замечаний, которые в муниципалитетах должны были решить. На совещании прозвучала просьба к руководствам районов взять этот вопрос под особый контроль.

Также решено возобновить работу «горячих линий» — уже сегодня поступает очень много звонков от жителей.

Проблемой признано то, что во всех муниципалитетах есть дома для которых не определён способ управления. По этим домам не проводится никакой контроль подготовки к зиме. Отопление — смешанное, часто устанавливаются с нарушениями. Газовое, печное. Во избежание несчастных случаев и пожаров чиновников на местах попросили проверить весь жилфонд ещё раз, вне зависимости от формы управлений домов.