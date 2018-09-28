Украина надеется, что катера из США усилят ее позиции на Азовском море

Киев, , 12:50 — REGNUM Украинские военные эксперты заявляют, чтопатрульные катера береговой охраны класса «Island» США усилят обороноспособность украинского флота, что позволит стабилизировать обстановку в Азовском море.

В частности бывший офицер оперативного управления генштаба ВСУ, полковник запаса Олег Жданов отметил, чтоамериканские катера «Драммонд» и «Кушинг» предназначены для действий на море. Это существенно усилит оборонный потенциал Военно-морских сил Украины.

«Это катера береговой охраны, которые предназначены для действий на море, они охраняют морские границы. Они имеют соответствующее ворожение, которое позволяет им вести как предупредительный огонь, либо огонь на поражение, если зафиксировано нарушение границы», — сказал Жданов 28 сентября в эфире телеканала «112 Украина».

Он отметил, что катера укомплектованы американскими средствами поражения судов.

«Применение этими катерами вооружений очень целесообразно, потому что нельзя просто так выйти на охрану государственной границы не имея при себе средств огневого поражения вероятного нарушителя государственной границы», — добавил Жданов.

Кроме того, политический эксперт Игорь Петренко считает, что усиление ВМС Украины позволит стабилизировать обстановку в Азовском море.

«Украина мало что может противопоставить России в Азовском море. Наши флоты являются абсолютно несоизмеримыми… Наличие вооружений, катеров повышает возможности Украины защищать себя, свои суда и т.д. Прямых конфликтов не будет, но как способ сдерживания, конечно, они могут помочь. В этом случае я бы больше говорил о стабилизации (обстановки в Азовском море) чем о дестабилизации. Если Украина может дать определенный ответ, очевидно, что россияне будут корректировать свое поведение», — рассказал Петренко.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в США президент Украины Петр Порошенко принял участие в торжественной церемонии передачи ВМС Украины двух патрульных катеров береговой охраны класса «Island». Церемония состоялась на территории базы Береговой охраны США «Балтимор». По словам Порошенко, Россия готовится к нападению на Украину с моря, чтобы получить наземный коридор в Крым.