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Иран призывал Эр-Рияд и Абу-Даби не вмешиваться во внутренние дела страны

Политика

Саудовская Аравия и ОАЭ стремятся принести в Иран хаос

Тегеран, 28 сентября 2018, 12:47 — REGNUM  Заместитель главы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами предостерег 28 сентября Саудовскую Аравию и ОАЭ от вмешательства во внутренние дела исламской республики, сообщает американское агентство Associated Press.

По его словам, Эр-Рияд и Абу-Даби стремятся «принести хаос на территорию Ирана». В связи с этим Хоссейн призвал их «не пересекать красные черты».

Напомним, заявление заместителя командующего КСИР было сделано на фоне произошедшего 22 сентября теракта в иранском городе Ахваз, ответственность за который на себя взяли боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и местные арабы-сепаратисты.

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Конфликт Саудовской Аравии и Ирана
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