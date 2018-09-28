Иран призывал Эр-Рияд и Абу-Даби не вмешиваться во внутренние дела страны

Тегеран, , 12:47 — REGNUM Заместитель главы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами предостерег 28 сентября Саудовскую Аравию и ОАЭ от вмешательства во внутренние дела исламской республики, сообщает американское агентство Associated Press.

По его словам, Эр-Рияд и Абу-Даби стремятся «принести хаос на территорию Ирана». В связи с этим Хоссейн призвал их «не пересекать красные черты».

Напомним, заявление заместителя командующего КСИР было сделано на фоне произошедшего 22 сентября теракта в иранском городе Ахваз, ответственность за который на себя взяли боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и местные арабы-сепаратисты.