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В Киеве бандитов из «Торнадо» обвинили в попытке к бегству

Политика

Ранее они устроили бунт в СИЗО

Киев, 28 сентября 2018, 12:41 — REGNUM  Боевикам добровольческого батальона МВД Украины «Торнадо» предъявили обвинение в приготовлении к бегству, сообщает 28 сентября УНИАН.

Как сообщили в генеральной прокуратуре Украины (ГПУ), подозрение предъявлено восьмерым бандитам. Отмечается, что 20 августа четырем радикалам было предъявлено обвинение в разжигании массовых беспорядков, захвате зданий, сопротивлении полицейским и так далее. После этого 24 сентября тем же бандитам и еще четырем новым преступникам из «Торнадо» предъявили обвинение в попытке к бегству.

Помимо этого, трое сотрудников киевского СИЗО подозреваются в помощи преступникам.

Напомним, ранее бандиты из «Торнадо» устроили бунт в Лукьяновском СИЗО. После этого выяснилось, что преступники могли свободно покидать изолятор, также они имели при себе телефоны, ноутбуки, самодельные взрывные устройства.

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