Владимир Путин посетит Индию 4–5 октября

Москва, , 12:39 — REGNUM Президент России Владимир Путин намерен посетить Республику Индию. Предполагается, что официальный визит состоится 4−5 октября. Глава Российского государства намерен провести переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщается на сайте Кремля.

В ходе переговоров стороны планируют обсудить дальнейшее развитие российско-индийского стратегического сотрудничества. По итогам переговоров будет подписан ряд официальных документов.

Кроме того, в программу визита президента России входит встреча с президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом, участие в работе Российско-индийского делового форума, а также встреча с группой воспитанников российского образовательного центра «Сириус» и одарённых детей из Индии.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 28 сентября находится с официальным визитом в Таджикистане, где принимает участие в в заседании совета глав государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ). 27 сентября глава российского государства посетил Азербайджан.

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