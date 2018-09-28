Иран, Израиль и ядерное оружие: взаимные обвинения и реальность

Москва, , 12:35 — REGNUM Перепалке между Ираном и Израилем по поводу желания обеих стран обладать ядерным оружием — не один десяток лет. Разница между двумя странами заключается в том, что многочисленные международные инспекции доказали, что в Иране ядерного оружия нет, а вот таких же инспекций в Израиле не проводилось, напоминает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Ранее иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил, что тайным хранением ядерного арсенала занимается не Иран, а Израиль. По его словам, Израиль — единственный режим в регионе с «секретной» и «незадекларированной» программой ядерного вооружения, включающей «реальный ядерный арсенал».

Ещё в середине 1980-х годов от бежавшего из Израиля учёного стало известно, что разработка ядерного оружия ведётся еврейским государством с 1958 года и что к тому времени израильтянами было создано более 100 ядерных боеголовок.

Мнение о наличии у Израиля ядерного оружия высказывали такие авторитетные зарубежные политики, как бывший президент США Джимми Картер и бывший директор МАГАТЭ Мохаммед эль-Барадеи. Эксперты полагают, что Израиль обладает всей ядерной триадой: соответствующими ракетами, самолётами и подводными лодками.

Добавим к этому, что в отличие от Ирана Израиль Договор о нераспространении ядерного оружия не подписал. Кроме того, Тель-Авив всячески затрудняет продвижение идеи о создании на Ближнем Востоке безъядерной зоны.

Все эти факты должны, на мой взгляд, побудить любого здравомыслящего человека сделать правильные выводы относительно реальных причин нагнетания ядерной напряжённости на Ближнем Востоке и согласиться с мнением министра иностранных дел Ирана о том, что «пришло время Израилю раскрыть свою незаконную программу ядерного оружия международным инспекторам».

Кто-то скажет, что в основе желания Израиля обладать ядерным оружием лежит «законное» чувство самосохранения, сформированное в результате агрессивной политики по отношению к нему со стороны арабских государств и Ирана. Но таким образом оправдать свое стремление обладать ядерным оружием, как и любым другим оружием массового уничтожения, могут многие государства.

Тель-Авив, как известно, любые обвинения в провоцировании напряженности на Ближнем Востоке отклоняет. Его в этом поддерживает Вашингтон. Примечательно, что апологетами исключительного, мотивированного враждебным окружением, права Израиля на самооборону выступают те, кто продолжает упрямо обвинять бывший Советский Союз, находившийся в гораздо более сложных геополитических обстоятельствах, в «провоцировании» в своё время гонки вооружений.

Не терпят в Тель-Авиве, и когда Израиль ставят на одну доску с арабскими государствами, применяют к ним единые критерии. История, однако, ясно говорит нам о том, к какому финалу ведёт политика национальной исключительности.

Читайте также: Тегеран ответил на обвинения Нетаньяху: Ядерное оружие прячет не Иран