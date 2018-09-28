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Назарбаев предложил принять меры для снятия торговых барьеров в СНГ

Политика

28 сентября в Душанбе проходит заседание Совета глав государств СНГ

Душанбе, 28 сентября 2018, 12:25 — REGNUM  Странам СНГ необходимо принять меры для снятия торговых барьеров, заявил 28 сентября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании глав государств Содружества в Душанбе. Об этом сообщили в пресс-службе главы Казахстана.

Назарбаев поднял вопросы развития торгово-экономических отношений между странами СНГ и использования транспортного потенциала участников Содружества.

Глава государства акцентировал внимание на реализации совместных проектов в сфере информационных технологий, туризма и космоса.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября в Душанбе проходит заседание Совета глав государств СНГ. В саммите принимают участие лидеры России, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Молдавии, Узбекистана, а также председатель правительства Армении и заместитель главы правительства Туркмении.

Читайте ранее в этом сюжете: В Душанбе началось заседание глав государств СНГ в узком составе

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