Благовещенск, , 12:23 — REGNUM Информация о причастности выпускника Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) Анатолия Чепиги к инциденту в Солсбери отдает шизофренией. Об этом заявил бывший командир курсанта, председатель отделения ДОСААФ РФ по Амурской области Александр Боржко.

«Информация СМИ о его якобы причастности к истории со Скрипалями попахивает легкой шизофренией. В ДВОКУ готовили войсковых офицеров, для выполнения боевых заданий, Чепига реально воевал в Чечне, но его не готовили для агентурных мероприятий», — цитирует слова офицера РИА Новости.

Напомним, ранее международная группа Bellingcat выяснила, что под именем голословно обвиненного Лондоном в причастности к «делу Скрипалей» Руслана Боширова якобы скрывается выпускник ДВОКУ, «полковник ГРУ и Герой России» Анатолий Чепига.

Как сообщало ИА REGNUM, позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что данное сообщение Bellingcat является вбросом, приуроченным к выступлению премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в Организации Объединенных Наций, посвященному вопросам, связанным с оружием массового уничтожения.

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