Астраханцам представили нового главу региона Сергея Морозова

Астрахань, , 12:19 — REGNUM В Астрахани 28 сентября официально был представлен временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Морозов. Правительству Астраханской области и журналистам его представил полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

Представление состоялось в резиденции губернатора. В мероприятии также принял участие бывший губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

Морозов пообещал оправдать оказанное ему доверие, служить людям и развивать регион.

Как уже сообщало ИА REGNUM, об отставке Александра Жилкина 26 сентября сообщил президент Владимир Путин. Временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области он назначил Сергея Морозова, который до этого работал заместителем руководителя Федеральной таможенной службы России.

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