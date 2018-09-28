В Самарской области назначены новые министры

Самара, , 12:12 — REGNUM Новые руководители появятся у двух министерств Самарской области: энергетики и ЖКХ, а также экономического развития, инвестиций и торговли. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информационной политики региона.

Занять пост руководителя министерства энергетики и ЖКХ Самарской области губернатор Дмитрий Азаров предложил мэру Новокуйбышевска Сергею Маркову. Напомним, что ранее в этой должности работал Сергей Крайнев, который проводил непопулярную политику и был уволен 24 сентября 2018 года. Временно его обязанности исполнял Сергей Ульянкин.

Второго руководителя «вернули» на малую родину из другого региона: во главе министерства экономразвития, инвестиций и торговли встанет Дмитрий Богданов, ранее занимавший пост зампреда Правительства Ульяновской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о новом министре сельского хозяйства и продовольствия — им стал экс-глава Кинельского района Николай Абашев.

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