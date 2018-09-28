Индонезия пригласила страны-члены МИКТА оказать поддержку Палестине

Нью-Йорк, США, , 12:06 — REGNUM Индонезия пригласила страны-члены неформальной структуры МИКТА принять участие в оказании поддержки палестинскому народу, сообщает Antaranews.

МИКТА — это неформальная группа из пяти стран, в которую входят Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция и Австралия.

«Я снова прошу страны МИКТА оказать поддержку палестинцам», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в Нью-Йорке.

Главы МИД стран-членов МИКТА приняли приглашение Индонезии, которая возглавляет группу МИКТА в этом году, принять участие в утренней трапезе в Постоянном представительстве Индонезии при ООН в ходе серии мероприятий на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

В ходе встречи Ретно Марсуди подняла вопрос о политической и финансовой поддержке Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

«У агентства по оказанию помощи дефицит бюджета составляет около 440 миллионов долларов США, что затрудняет помощь палестинским беженцам, большинство из которых были изгнаны из своих домов в ходе войны 1948 года, которая привела к рождению Израиля», — отметила глава МИД Индонезии.

Ретно Марсуди заверила, что Индонезия взяла на себя обязательство по увеличению добровольной помощи БАПОР и будет использовать каждую встречу и форум в регионе для поддержки палестинского народа.

Напомним, заместитель министра иностранных дел ИндонезииАбдуррахман Мохаммад Фахирзаявил, что в октябре Индонезия проведет неделю палестинской солидарности.

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