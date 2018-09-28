Депутат-миллионер Валуев посоветовал пенсионерам не стыдиться бедности

Москва, , 11:59 — REGNUM Депутат Госдумы РФ Николай Валуев рассказал, что стыднее бедности. На эту тему парламентарий-миллионер порассуждал в ответ на «крик души» пенсионерки из города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области.

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Пожилая женщина в ходе онлайн-общения депутата Госдумы от Брянской области с жителями России на сайте «Интерскол» написала, что ей «неприятно и даже стыдно жить бедной в богатой России».

На что Николай Валуев ответил, процитировав известного русского писателя Василия Шукшина.

«Я понимаю Ваше незаконченное предложение и соглашаюсь с Вами. Рассуждать об этом в таком контексте можно бесконечно, ответ будет также незаконченным. Василий Макарович Шукшин замечательно сказал: «Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым». Не принимайте на свой счёт», — написал парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, боксёр, депутат Государственной думы РФ Николай Валуев, согласно декларации о доходах и имуществе за 2017 год, заработал 10,8 миллиона рублей.

Добавим, что глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что в России уровень бедности остается высоким. По его словам, на сегодня доход ниже прожиточного минимума имеют 19,3 млн человек, что составляет 13,2% населения. При этом глава Счетной палаты отметил, что по итогам текущего года впервые за последние годы ожидается рост реальных доходов населения.

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