Мамука Бахтадзе: «У Грузии нет этнических конфликтов»

Тбилиси, , 11:59 — REGNUM

«У Грузии нет этнических конфликтов с абхазами и осетинами, а есть политический конфликт с Россией», заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе грузинским журналистам в Нью-Йорке после выступления на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

По его мнению, разрешить политический конфликт можно только при наличии политической воли, которая в данном случае проявляется только со стороны Грузии и ее партнеров, делающих шаги на пути установления мира.

Премьер откликнулся на отмечаемую в Грузии 27 сентября дату — День падения Сухума и заявил, что в этот день «агрессивная сила осуществила оккупацию» грузинских территорий, которая в 2008 году переросла уже в «масштабную оккупацию».

«27 сентября — самая болезненная дата в истории Грузии. 27 сентября агрессивная сила осуществила оккупацию наших территорий, а затем, десять лет назад, она переросла уже в полномасштабную оккупацию. Сегодняшнее мое послание к миру состоит в том, что в Грузии нет этнических конфликтов. Это часть пропаганды агрессора. У Грузии есть политический конфликт с Россией, и мировое сообщество должно об этом знать. Когда имеется политический конфликт, его можно урегулировать, но для этого нужна политическая воля. Мы и наши партнерские страны стоим на мирном пути и уверены, что стратегия, которую осуществляет наша страна, которая предусматривает развитие экономики Грузии и превращение ее в региональный центр, обязательно принесет желанные результаты всем грузинам, абхазам, осетинам и тем, для кого Грузия — общая родина», — подчеркнул Бахтадзе.