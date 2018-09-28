Иранские военные ликвидировали четырех боевиков на границе с Пакистаном

Тегеран, , 11:57 — REGNUM Четверо боевиков суннитских формирований были ликвидированы военнослужащими Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на пограничном переходе в городе Сараван, расположенном на границе с Пакистаном, заявил 28 сентября в КСИР, сообщает британское агентство Reuters.

Суннитские радикальные группировки, действующие на юго-востоке исламской республики, регулярно осуществляют нападения на военные и гражданские цели в рамках борьбы с «дискриминацией» против суннитов в Иране, где проживает шиитское большинство.

«Иранские силы ликвидировали четырех террористов, а также ранили еще двух», — отметили иранские военные.

«Другие члены террористической группировки бежали в соседнее государство», — добавили они.

В командовании КСИР подчеркнули, что со стороны иранских военных жертв не было, а также указали на то, что группировка связана с «наиболее надменной державой в мире».