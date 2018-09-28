Казахстан предложил создать дорожную карту для денуклеаризации КНДР

Нью-Йорк, США, , 11:57 — REGNUM Казахстан предложил рассмотреть возможность создания дорожной карты для поэтапного ядерного разоружения КНДР, заявил министр иностранных дел республики Кайрат Абдрахманов на заседании СБ ООН. Об этом 28 сентября сообщает агентство «Казинформ».

Казахстанская сторона считает, что для денуклеаризация КНДР должна проходить с предоставлением гарантий безопасности со стороны ядерных держав.

Абдрахманов добавил, что Астана готова поделиться своим опытом и знаниями для поэтапного ядерного разоружения.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа в Актюбинской области президент Казахстана Нурсултан Назарбаев открыл «Стену мира», которая символизирует ядерное разоружение республики и закрытие ядерного полигона.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев открыл «Стену мира», символизирующую ядерное разоружение