В Госдуме настаивают на комплексной госпрограмме по здоровому образу жизни

Астрахань, , 11:54 — REGNUM В комитете Госдумы по охране здоровья настаивают на комплексной государственной программе в сфере здорового образа жизни, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

«Нужна комплексная государственная программа. Подчеркиваю — государственная! Она должна включить в себя и здоровый образ жизни, и правильное питание, и воспитание ответственности граждан за свое здоровье с ранних лет», — заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия») в ходе заседания комитета в Астрахани.

Он обратил внимание на то, что в 2017 году заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями в России выросла по сравнению с 2016 годом на 2,3%.

«То есть несмотря на многомиллиардные расходы на государственные программы по развитию здравоохранения, на развитие высокотехнологичной медицины, на строительство и переоснащение кардиоцентров и кардиологических отделений больниц, радикального улучшения ситуации не происходит», — отметил парламентарий.

На взгляд депутата, проблема кроется в том, что сердечно-сосудистые заболевания «вырастают» из «цивилизационных» причин.

«Это доминирование малоподвижного образа жизни, плохое питание (фаст-фуд, перекусы на бегу и так далее), чрезмерно высокие психологические нагрузки и прочее. Мы безобразно относимся к своему здоровью, и как результат — уже к 30−40 годам становимся пациентами кардиологов», — сказал Огуль.

В ходе выступления депутат особо подчеркнул, что госпрограмма должна касаться и ответственности самого человека за свое здоровье.

В качестве положительного примера он привел Астраханскую область.

«Здесь с подачи региональных властей еще несколько лет назад началось активное внедрение программ здорового образа жизни среди пожилых людей. Региональные власти разработали целую серию программ: спорт для старшего поколения, культурные программы, прикладное творчество», — отметил парламентарий.

Сегодня, 27 сентября, в Астрахани проходит выездное совещание комитета Госдумы по охране здоровья. Члены комитета Госдумы изучают опыт организации оказания медицинской помощи в Астраханской области, обсуждают приоритетные направления профилактической медицины сердечно-сосудистых заболеваний в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, законодательные аспекты здорового образа жизни.