Мэр мятежного Миасса избран: кризис завершён?

Миасс, Челябинская область, , 11:53 — REGNUM В челябинском Миассе избран новый мэр. Им стал Григорий Тонких, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Решение по кандидатам 28 сентября приняло городское собрание депутатов. На суд депутатов было предложено четыре кандидатуры. В том числе и Тонких. Ему голоса отдал 21 депутат. Ещё трое поддержали бизнесмена Владимира Антонова. Один бюллетень был пуст.

Также депутатам были предложены Сергей Варфоломеев и Дмитрий Мигашкин. Отметим, конкурсная комиссия определила четверых финалистов 26 сентября. Ранее документы на конкурс сдали девять человек.

Напомним, Григорий Тонких ранее был депутатом горсобрания. 15 мая его назначили врио главы города.

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