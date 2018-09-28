Анатолий Лисицын о смене мэра Ярославля: «Кандидатура Волкова не лучшая»

Ярославль, , 11:46 — REGNUM Экс-губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын считает, что назначение мэром Ярославля Владимира Волкова станет ошибкой. Об этом он сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

Экс-сенатор Ярославской области Анатолий Лисицын долго не мог поверить в слухи об уходе с должности мэра Ярославля. Однако 28 сентября Владимир Слепцов заявил корреспонденту ИА REGNUM — это правда.

«Последний ярославец покидает управляющую систему власти. Я надеюсь, что найдется другой, поскольку сама процедура займет не один месяц. Если все же рискнут назначить Владимира Волкова — человека, который, собственно, проиграл всю последнюю выборную компанию, то… «, — сказал корреспонденту ИА REGNUM экс-член Совета Федерации Анатолий Лисицын.

Он считает, что новый мэр должен быть смелым, прогрессивным, понимающим и знающим Ярославскую область и имеющий чувство личного достоинства. Мэр Ярославля должен говорить правду не только своей супруге, но и вышестоящим руководителям.

«Если московская команда будет так же игнорировать ярославскую общественность, элиту — это уже сейчас не очень хорошо сказывается на работе команды — то перед выборами этот фактор будет очень грозным. Так что кандидатура Волкова — это не лучший вариант. Я в своем блоге сделал реверанс в сторону команды Миронова, мол, они изменяют свою политику и начинают привлекать в структуру власти молодых, в том числе и ярославских — Косихину, Капралова, Константинова. Если будет Волков рекомендован на должность мэра Ярославля, по получается, что я ошибался», — сказал Анатолий Лисицын.

Назначение Владимира Волкова станет подтверждением сохранение «московского тренда», считает Анатолий Лисицын. Он считает, что в Ярославле достаточно хороших руководителей среднего звена, которых можно назначать на должности и не искать сторонних специалистов.