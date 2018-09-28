Жители Британии хотят остаться в ЕС: возможна ли отмена Brexit

Лондон, , 11:39 — REGNUM Решение об отмене Brexit вопреки итогам референдума 2016 года теоретически может быть принято, но если такой пересмотр и состоится, то вовсе не потому, что изменилась позиция граждан страны, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 28 сентября, политолог Владимир Васильев, комментируя итоги проведенного в Великобритании социологического опроса об отношении граждан к выходу из ЕС.

Как сообщалось ранее, проведенный британским национальным центром социальных исследований опрос показал, что в поддержку выхода страны из ЕС выступает 48% граждан, против такого выхода — 52%.

Отмена принятого два года назад решения и сохранение Великобритании в составе ЕС — в принципе возможный сценарий. Но если такое решение и будет приниматься, то не в силу общественного мнения или социологических опросов, а в силу экономических показателей: выход Британии из ЕС, как это уже очевидно, обойдется ей очень дорого.

Важно отметить, что ни у одной из сторон нет сколько-нибудь значительного перевеса. Два года назад в поддержку Brexit выступили менее 52% граждан. Теперь те же 52% выступают против него. Если применительно к опросу учесть статистическую погрешность, то можно говорить, что никакого перевеса нет вовсе.

С одной стороны, есть решение референдума, которое требует выполнения. С другой — есть ряд обстоятельств, которые могут привести к отмене этого решения. Отменить принятое на референдуме решение трудно, но возможно. С помощью всякого рода «крючкотворства» можно обосновать как признание прежнего голосования недействительным, так и необходимость нового.