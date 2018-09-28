Мальта требует от НПО прекратить деятельность по спасению мигрантов в море

Валлетта, , 11:43 — REGNUM Мальта отпустит задержанные в своих портах суда неправительственных организаций (НПО), только если они откажутся от своей миссии по спасению нелегальных мигрантов в Средиземном море, пишет газета Zeit-Online.

27 сентября администрация мальтийского порта направила электронное письмо немецкой организации Sea-Eye, в котором предъявляет данные условия. Организация Sea-Eye заявила, что ни при каких обстоятельствах не откажется от своей деятельности и призвала власти Германия осудить позицию властей Мальты.

В настоящее время в портах Мальты стоят задержанные несколько недель назад суда Seefuchs, Sea-Watch 3, Lifeline. Также Мальта удерживает разведывательный самолет, принадлежащий немецкой Евангелической церкви.

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