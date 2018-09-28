Экс-глава Якутии делегирован в Совет Федерации

Якутск, , 11:36 — REGNUM Бывший глава Якутии Егор Борисов будет представлять республику в Совете Федерации. Такое решение принял избранный 9 сентября руководителем региона Айсен Николаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Указ о делегировании Борисова в Совфед опубликован на сайте регионального правительства.

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Егор Борисов будет сенатором от исполнительной власти региона с сегодняшнего дня, 28 сентября — указ вступает в силу с момента подписания. В кресле представителя республики в Совфеде Борисов сменит предыдущего сенатора от региона, экс-президента Якутии Вячеслава Штырова.

Как сообщало ИА REGNUM, от законодательной власти Якутии в Совет Федерации снова делегирован уже сидевший там Александр Акимов. Решение о его направлении в сенат сопровождалось анекдотичной ситуацией. В республиканском отделении «Единой России» поторопились, и чуть не сочли своё решении о делегировании Акимова окончательным, забыв, что его кандидатуру должно сначала согласовать Госсобрание республики. Впрочем, депутаты одобрили действующего сенатора абсолютным большинством. Единственный его конкурент — депутат-«справедливоросс» Михаил Эверстов — в последний момент отозвал свою кандидатуру.

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