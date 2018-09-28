В Новосибирской области собрались сменить омбудсмена. Зачем и на кого?

Новосибирск, , 11:33 — REGNUM В Новосибирской области может смениться уполномоченный по правам человека. На сайте Законодательного собрания региона появилась информация о проведении конкурса на назначение на эту должность, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Объявить конкурс на назначение на должность уполномоченного по правам человека в Новосибирской области. Предложить губернатору, депутатам законодательного собрания, депутатским объединениям, Общественной палате Новосибирской области внести в течение 45 дней со дня издания настоящего распоряжения предложения о кандидатах на должность уполномоченного по правам человека, соответствующих требованиям», — говорится в документе за подписью спикера областного Заксобрания Андрея Шимкива.

Некоторые региональные СМИ уже сообщили, что должность новосибирского омбудсмена может занять Надежда Болтенко, которая до этого четыре года была сенатором в Совете Федерации.

Отметим, что должность уполномоченного по правам человека в Новосибирской области была введена в декабре 2012 года. С ноября 2013 года и по настоящее время её занимает Нина Шалабаева. Но согласно областному законодательству, уполномоченный должен переизбираться каждые пять лет.

Но по мнению управляющего партнёра DSO Consulting Сергея Дьячкова, Шалабаева «вполне успешна в работе по заключённым».

«В этом, похоже, ни у кого нет никаких сомнений. Вдумайтесь: в Новосибирской области, по-видимому, нет вообще никаких проблем в этом сегменте её работы. Остаются сложности в согласовании митингов, но сегодня в её ведомстве идёт подготовка круглого стола оппозиции и мэрии города Новосибирска по этому вопросу. Я знаю Шалабаеву ещё с тех пор, как она работала в облизбиркоме, лично мне она очень помогла в понимании того, как нужно действовать. Так что тут есть и моя личная ей признательность. Моё мнение: её менять не надо. И уж во всяком случае, если менять, то точно не на Болтенко», — высказал ИА REGNUM свое мнение Дьячков.

А председатель правления межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов рассказал ИА REGNUM, что у его общественной организации был крайне негативный опыт взаимодействия с уполномоченным по правам ребенка в Новосибирской области.

«Мы даже обращались в законодательное собрание с предложением о её досрочной отставке. И вот с уполномоченным по правам человека в Новосибирской области нам поработать за все эти годы не пришлось. Прекрасно обходились без этого института. Я входил в группу общественников, кто разрабатывал областной закон об уполномоченном и даже баллотировался на этот пост на прошлых выборах. Считаю что Нине Шалабаевой не удалось раскрыть весь потенциал этого важного института и предполагаю, что если на этот пост будет вновь избран отставной чиновник, то и в дальнейшем его роль в жизни региона будет минимальна», — подчеркнул общественник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатора Новосибирской области Андрей Травников подписал постановлению, согласно которому экс-губернатор региона Владимир Городецкий 1 октября 2018 года вступит в должность члена Совета Федерации от исполнительной власти области.

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