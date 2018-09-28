Президент Турции выразил надежду на потепление отношений с Турцией

Берлин, , 11:32 — REGNUM Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил 28 сентября надежду на потепление в отношения с Турции, сообщает американское агентство Associated Press.

С таким заявлением он выступил в интервью немецким СМИ в преддверии трехдневного визита его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Берлин. Бывший глава МИД ФРГ подчеркнул, что переговоры с Эрдоганом не является «выражением нормализации (отношений), до этого еще далеко, но они могут быть началом».

Напомним, отношения Анкара и Берлин пережили значительное обострения из-за ряда взаимных шагов обеих стороны, в том числе признания бундестагом в 2016 году геноцида армян в Османской империи, а также задержании в Турции двух немецких журналистов.